Медик пояснил, что "дельта" передается значительно быстрее.

Штамм коронавируса "Дельта" оказался значительно опаснее китайского "первопроходца" эпидемии, заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

Как объяснил медик в Facebook, "дельта" передается значительно быстрее. У пациентов с COVID часто развивается и бактериальная инфекция, которая не так легко поддается лечению даже мощными антибактериальными препаратами.

При этом состояние пациента часто является компенсированным и в один момент резко ухудшается. Следовательно, состояние больного надо тщательно контролировать.

Жиравецкий рассказал также о новых симптомах коронавируса.

"Новый симптом - это проблемы с пищеварением. Иногда пациенты описывают такой симптом, как боль в пояснице или мышцах. К сожалению на этот раз британские ученые таки оказались правы, что мутант действует на нас иначе", - указал он.

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"Судя по моим наблюдениям нас ждут нелегкие месяцы, особенно медиков. Позитивом является то что те кто переболел раньше и имеют антитела, практически второй раз пока не болеют", - подытожил он.

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Автор: Дмитрий Захаров