В Минздраве отметили: если у вакцины будет истекать срок годности, она будет утилизирована в соответствии с действующими нормативными документами.

В Министерстве здравоохранения объяснили, рассматривают ли возможность добровольной прививки третьей дозой вакцины от COVID-19 учитывая истечение их срока годности.

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос УНИАН.

"Вопрос ревакцинации от коронавирусной болезни еще изучается во всем мире. Есть несколько возможных стратегий ревакцинации от коронавирусной болезни. Например, есть отдельные решения по так называемой "усиливающей" или же "бустерной" дозе для препарата Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Рассматривается также модель ревакцинации через один год - полным курсом прививки двумя дозами вакцины против коронавирусной болезни. Минздрав будет принимать решения в соответствии с результатами мировых научных исследований, рекомендациями Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Министерство здравоохранения обязательно выйдет с соответствующей коммуникацией и обеспечит украинцев необходимыми вакцинами", - говорится в ответе на запрос.

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В Минздраве сообщили, что из тех вакцин, что страна получала, начиная с 27 июля 2021 года, имеют срок годности (Astrazeneca): до 31 октября 2021 года - 1 976 880 доз; до 30 ноября 2021 года - 1 162 600 доз.

По состоянию на 23 сентября с начала вакцинальной кампании вакцины Astrazeneca было использовано 1 591 038 доз (почти 36% от общего имеющегося количества). Остатки вакцины на региональных и местных складах составляют 2 848 162 дозы, на национальном складе - 0 доз.

"Логистически вакцинальная кампания продумывается таким образом, чтобы минимизировать приближение к дате срока годности вакцины. В Украине действует мощная система фармаконадзора, которая позволяет нам контролировать лекарственные средства, вакцины и тому подобное. Если у вакцины будет истекать срок годности, она будет утилизирована в соответствии с действующими нормативными документами. Ни в коем случае вакцина с нарушенными сроками годности не будет введена пациенту", - добавили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, с начала кампании в Украине проведено всего 12 359 741 прививка от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко