В Минобороны полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 84% сотрудников, а в МВД – 68% / иллюстрация REUTERS
В Министерстве обороны полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 84% сотрудников, а в Министерстве внутренних дел – 68%.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.
По результатам совещания было решено, что через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих сотрудников.
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В частности, желательно, чтобы двумя дозами было вакцинировано 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти.
Так, в Министерстве обороны прививки двумя дозами получили 84% сотрудников, в Министерстве внутренних дел – 68%.
Уточняется, что аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогических работников.
"Педагоги активно вакцинируются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее УНИАН писал о том, сколько сотрудников Минздрава вакцинировано от COVID-19.