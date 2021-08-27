С начала кампании по вакцинации привито 5 млн 208 тыс. 200 человек, получили две дозы 3 млн 427 тыс. 847.

В Украине установлен новый рекорд прививок за сутки: 26 августа против COVID-19 вакцинировано 173 435 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, получили первую дозу 55 тыс. 908 человек, вторую - 117 тыс. 527.

С начала кампании по вакцинации привито 5 млн 208 тыс. 200 человек, получили две дозы 3 млн 427 тыс. 847.

Читайте такжеВ Украине за сутки выявили 2 тысяч новых больных коронавирусом, умерли 66 человекВ течение суток 26 августа прививки проводили 1 051 мобильная бригада по иммунизации, 2 тыс. 974 пункта прививки и 332 центра вакцинации населения.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Татьяна Герасименко