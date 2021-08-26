Всего за первое полугодие 2021 года от различных болезней в Украине умерли 349 тыс. 041 человек — на 21,5% больше, чем за тот же период прошлого года, когда было 287 тыс. 010 смертей.

В июне в Украине умерли от различных болезней 49 тыс. 077 человек, что на 14% меньше, чем в мае, при этом показатель смертей от коронавируса снизился почти в четыре раза и стал самым низким в этом году.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot, ссылаясь на данные Госстата и Минздрава.

"Снизилась смертность от половины наиболее распространенных причин, в том числе от болезней органов дыхания. Показатели COVID-19, которые продемонстрировали резкий рост в начале весны и двойное падение в мае, продолжают снижаться. 1762 умерших от коронавирусной болезни — это почти в четыре раза меньшая численность, чем в предыдущем месяце, когда было 6327 смертей, и самый низкий показатель в этом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за первое полугодие 2021 года от различных болезней в Украине умерли 349 тыс. 041 человек — на 21,5% больше, чем за тот же период прошлого года, когда было 287 тыс. 010 смертей.

Читайте такжеЛяшко анонсировал введение привилегий для вакцинированных от COVID-19Как сообщал УНИАН, за январь-июнь этого года население Украины сократилось еще на 205,2 тыс. лиц – по состоянию на 1 июля в стране проживало 41,383 млн человек.

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Автор: Екатерина Жирий