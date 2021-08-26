Сейчас по крайней мере одной дозой в Украине вакцинировано 13,4% населения.

В Киевской школе экономики (KSE) прогнозируют, что при текущих темпах прививок против COVID-19 имеющихся в Украине вакцин хватит по крайней мере до конца октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас одной дозой в Украине вакцинировано 13,4% населения.

В то же время, три региона все еще не достигли 10% уровня вакцинации - это Ивано-Франковская, Волынская и Ривненская области.

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Самый высокий уровень вакцинации - в Киеве и Киевской области, где одной дозой привиты 25% и 19% населения соответственно, а полный курс вакцинации прошли - 17% и 12%.

"Вакцин в Украине должно хватить до конца октября, если прямо сейчас Украина вернется к более высоким темпам, которые были в допраздничный период", - добавил Ганиченко.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера прививали от коронавирусной болезни COVID-19 162 тыс. 410 человек. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, получили первую дозу 44 тыс. 218 человек, вторую - 118 тыс. 192.

С начала кампании по вакцинации привито 5 млн 152 тыс. 292 человека, получили две дозы 3 млн 310 тыс. 320.

Прививки проводили 960 мобильных бригад по иммунизации, 2 тыс. 822 пункта прививки и 335 центров вакцинации населения.

Автор: Антонина Доломанжи