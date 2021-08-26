Кроме Черновицкой, в Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях уровень госпитализации больных COVID-19 превышает рекомендуемые ВОЗ 5%.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что сейчас в шести областях Украины уровень госпитализации больных COVID-19 превышает 5%, критическим регионом является Черновицкая область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Критическим регионом сейчас является Черновицкая область... Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в Черновицкой области превышает уровень госпитализации в других регионах. Уже более трети ковидных коек с кислородом заняты в этом регионе. Мы рекомендуем в Черновицкой области увеличить в два-три раза уже имеющиеся ковидные ресурсы, не ожидая ухудшения ситуации дальше", - отметил Ганиченко.

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В частности, в Черновицкой области по состоянию на 25 августа уровень заболеваемости составляет 83 человека на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования - 6,8%, уровень госпитализаций - 23,9 на 100 тыс. населения, а загруженность коек с кислородом - 36%.

"Также показательно, что в 6 регионах коэффициент выявления новых случаев COVID-19 превышает 5%. Это Донецкая, Запорожская, Сумская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области... Это те регионы, которые сейчас имеют наибольший риск распространения заболеваемости и уменьшения контроля над распространением... Ведь по рекомендациям ВОЗ, если этот показатель до 5%, то можно говорить, что заболеваемость под контролем", - пояснил эксперт.

По его словам, в KSE рекомендуют этим регионам увеличить уровень тестирования по крайней мере вдвое, чтобы выходить на необходимый коэффициент выявления новых случаев и контролировать распространение заболевания.

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Автор: Антонина Доломанжи