За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.

В Украине за сутки выявили 2075 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 153 ребенка и 52 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. За сутки госпитализированы 874 человека; зафиксировано 44 летальных случаев; выздоровели 925 человек.

Кроме этого за сутки проведено тестирований - 63 401 (в частности методом ПЦР - 28 140, методом ИФА - 8159); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 102.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 288 371 человек;

выздоровели - 2 208 865 человек;

летальных исходов - 53 833;

проведено ПЦР-тестирований - 12 008 463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 268 случаев;

Винницкая область - 34 случая;

Волынская область - 35 случаев;

Днепропетровская область - 108 случаев;

Донецкая область - 139 случаев;

Житомирская область - 63 случая;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 58 случаев;

Ивано-Франковская область - 81 случай;

Киевская область - 70 случаев;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 115 случаев;

Львовская область - 121 случай;

Николаевская область - 33 случая;

Одесская область - 103 случая;

Полтавская область - 28 случаев;

Ровенская область - 65 случаев;

Сумская область - 43 случая;

Тернопольская область - 73 случая;

Харьковская область - 177 случаев;

Херсонская область - 120 случаев;

Хмельницкая область - 93 случая;

Черкасская область - 49 случаев;

Черновицкая область - 128 случаев;

Черниговская область - 32 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине за сутки вакцинированы против коронавируса 157 тыс. 49 человек, всего сделано уже 9,239 млн прививок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Одну дозу получили 54 тыс. 355 человек, полностью иммунизированы - 102 тыс. 694.

В течение суток работали 981 мобильная бригада, 2 тыс. 962 пункта прививки и 327 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 млн 413 тыс. 772 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 млн 825 тыс. 401. Всего сделано 9 млн 239 тыс. 171 прививка.

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Авторы: Ирина Погорелая, Екатерина Гирнык