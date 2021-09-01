В Украине за сутки выявили 2075 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 153 ребенка и 52 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. За сутки госпитализированы 874 человека; зафиксировано 44 летальных случаев; выздоровели 925 человек.
Кроме этого за сутки проведено тестирований - 63 401 (в частности методом ПЦР - 28 140, методом ИФА - 8159); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 102.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 288 371 человек;
- выздоровели - 2 208 865 человек;
- летальных исходов - 53 833;
- проведено ПЦР-тестирований - 12 008 463.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 268 случаев;
Винницкая область - 34 случая;
Волынская область - 35 случаев;
Днепропетровская область - 108 случаев;
Донецкая область - 139 случаев;
Житомирская область - 63 случая;
Закарпатская область - 24 случая;
Запорожская область - 58 случаев;
Ивано-Франковская область - 81 случай;
Киевская область - 70 случаев;
Кировоградская область - 15 случаев;
Луганская область - 115 случаев;
Львовская область - 121 случай;
Николаевская область - 33 случая;
Одесская область - 103 случая;
Полтавская область - 28 случаев;
Ровенская область - 65 случаев;
Сумская область - 43 случая;
Тернопольская область - 73 случая;
Харьковская область - 177 случаев;
Херсонская область - 120 случаев;
Хмельницкая область - 93 случая;
Черкасская область - 49 случаев;
Черновицкая область - 128 случаев;
Черниговская область - 32 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине за сутки вакцинированы против коронавируса 157 тыс. 49 человек, всего сделано уже 9,239 млн прививок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
Одну дозу получили 54 тыс. 355 человек, полностью иммунизированы - 102 тыс. 694.
В течение суток работали 981 мобильная бригада, 2 тыс. 962 пункта прививки и 327 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании привито 5 млн 413 тыс. 772 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 млн 825 тыс. 401. Всего сделано 9 млн 239 тыс. 171 прививка.
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