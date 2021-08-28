Вакцина Janssen в Украине зарегистрирована для экстренного применения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что в Украину завезут вакцину от COVID-19 Janssen (Johnson&Johnson).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с журналистами.

"В принципе, возможно, и будет. Но сейчас в Украине вакцины более 11 млн, и плюс поставки, которые мы имеем, у нас увеличиваются и увеличиваются. Целесообразность завозить еще один продукт на территорию Украины уже, наверное, неуместно. Хотя мы работаем и, возможно, завезем", - сказал министр.

Читайте такжеВ Колумбии мужчина получил семь доз COVID-вакцины от четырех разных производителейКак сообщал УНИАН, в Украине для экстренного применения зарегистрирована вакцина против коронавируса Janssen, разработанная американской фармацевтической компанией Johnson & Johnson. Janssen - так называемая "векторная вакцина". Для прививки достаточно одной дозы этого препарата.

Справка. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Автор: Анастасия Горбачева