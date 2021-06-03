В Украине вчера прививки от коронавируса получила 34 тыс. 481 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 1 млн 076 тыс. 795 человек, из них получили две дозы - 138 тыс. 090.
Прививки проводились 342 мобильными бригадами по иммунизации и в 406 пунктах прививок.
Читайте такжеВ Киеве открылись пункты вакцинации работников образовательных учреждений
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.
Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и вакциной Janssen, разработанной американской компанией Johnson & Johnson.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram