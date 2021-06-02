В Министерстве здравоохранения объяснили, когда человек считается полностью иммунизированным от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
"В целом, человек считается полностью иммунизированным от COVID-19, когда прошло две недели после получения второй дозы вакцины", - говорится в сообщении.
Если же лицо вакцинировалось только одной дозой или с момента второй прививки еще не прошло двух недель, оно не считается полностью иммунизированным и еще не имеет эффективной защиты от болезни.
Вакцинация от коронавируса в Украине
24 февраля в Украине началась кампания с вакцинации.
Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.
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