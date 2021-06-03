В Украине за сутки выявлено 2581 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 122 ребенка и 129 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 1059 человек; зафиксировано 102 летальных случаев; выздоровели 9519 человек.
Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 58 729 (в частности методом ПЦР-26 468, методом ИФА-11 308); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 953.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 209 417 человек;
- выздоровели - 2 072 091 человек;
- летальных исходов - 50 959;
- проведено ПЦР-тестирований - 10 261 649.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.
Читайте такжеПоказатели заболеваемости COVID-19 в Украине достигли уровня сентября 2020 годаКоличество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 529 случаев;
Винницкая область - 30 случаев;
Волынская область - 77 случаев;
Днепропетровская область - 177 случаев;
Донецкая область - 120 случаев;
Житомирская область - 79 случаев;
Закарпатская область - 48 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область – 57 случаев;
Киевская область - 143 случая;
Кировоградская область - 30 случаев;
Луганская область - 48 случаев;
Львовская область - 154 случая;
Николаевская область - 65 случаев;
Одесская область - 50 случаев;
Полтавская область - 40 случаев;
Ровенская область - 110 случаев;
Сумская область - 78 случаев;
Тернопольская область - 51 случай;
Харьковская область - 134 случая;
Херсонская область - 92 случая;
Хмельницкая область - 79 случаев;
Черкасская область - 75 случаев;
Черновицкая область - 53 случая;
Черниговская область - 80 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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