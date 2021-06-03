За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях.

В Украине за сутки выявлено 2581 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 122 ребенка и 129 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 1059 человек; зафиксировано 102 летальных случаев; выздоровели 9519 человек.

Кроме этого, за сутки проведено тестирований - 58 729 (в частности методом ПЦР-26 468, методом ИФА-11 308); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 953.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 209 417 человек;

выздоровели - 2 072 091 человек;

летальных исходов - 50 959;

проведено ПЦР-тестирований - 10 261 649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Читайте такжеПоказатели заболеваемости COVID-19 в Украине достигли уровня сентября 2020 годаКоличество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 529 случаев;

Винницкая область - 30 случаев;

Волынская область - 77 случаев;

Днепропетровская область - 177 случаев;

Донецкая область - 120 случаев;

Житомирская область - 79 случаев;

Закарпатская область - 48 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область – 57 случаев;

Киевская область - 143 случая;

Кировоградская область - 30 случаев;

Луганская область - 48 случаев;

Львовская область - 154 случая;

Николаевская область - 65 случаев;

Одесская область - 50 случаев;

Полтавская область - 40 случаев;

Ровенская область - 110 случаев;

Сумская область - 78 случаев;

Тернопольская область - 51 случай;

Харьковская область - 134 случая;

Херсонская область - 92 случая;

Хмельницкая область - 79 случаев;

Черкасская область - 75 случаев;

Черновицкая область - 53 случая;

Черниговская область - 80 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая