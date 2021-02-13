Вместе с тем по желанию граждане смогут получать свидетельства о вакцинации, если они будут необходимы для поездок в другие страны.

В Украине не будут вводить паспорта иммунизации, но возможна выдача справок о получении прививки от коронавируса.

Читайте такжеВ Украине на вакцинацию от COVID-19 записались уже почти 60 тысяч медиков-ЛяшкоОб этом на встрече с журналистами сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Он отметил, что вводить паспорта иммунизации нет смысла, поскольку в ближайшее время будет ограничен доступ к вакцинам от коронавируса.

"Сейчас их неправильно вводить, потому что очень ограниченный доступ к вакцине. А позже, когда будет массовая вакцинация, уровень заболеваемости упадет, карантинные ограничения будут сниматься, значит и "иммунный паспорт" потеряет смысл. Такова моя позиция", - сказал Ляшко.

Вместе с тем, по его словам, по желанию граждане смогут получать свидетельства о вакцинации, если они будут необходимы для поездок в другие страны.

Также Ляшко рассказал, что Украина уже на следующей неделе получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует на следующий день после получения.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

10 февраля стало известно, что Еврокомиссия предоставляет помощь Польше в вопросе перепродажи Украине 1,2млн доз вакцины AstraZeneca.

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Автор: Леся Лещенко