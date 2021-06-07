Заболеваемость коронавирусом в Украине значительно снизилась, вместе с тем во время выходных традиционно проводят меньше тестирований. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве, Николаевской и Киевской областях.

В Украине за минувшие сутки выявили 535 новых случаев COVID-19, среди них – 30 детей и 61 медработник. 1 743 пациентов выздоровели, а 33 — умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 601 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявилив Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ривненской (42) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 215 052 случая заражения коронавирусом. Из них 51 215 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 094 971 — выздоровел. Сегодня болеет 68866 украинцев - на 1241 человека меньше, чем за прошедшие сутки.

Заболеваемость значительно снизилась, вместе с тем во время выходных традиционно проводят меньше тестирований.

Меньше суточный "прирост" больных был почти год назад: за сутки 9 июня 2020 года обнаружили 525 случаев инфицирования коронавируса.

Коронавирус в Киеве: статистика на 7 июня 2021

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 87 больных коронавирусом. Умерли 4 человека. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

«87 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 4 человека. Всего за период пандемии в городе 5131 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 209 125», - сообщил Кличко.

Заболели 46 женщин в возрасте от 19 до 92 лет и 37 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет. А также 1 девочка в возрасте 4 лет и 3 мальчика от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 больных коронавирусом, а также 42 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 231 человек. В общем коронавирус преодолели 185282 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 25, в Печерском - 23 и в Святошинском районе - 15 случаев», - отметил Виталий Кличко.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 17 591 тест на коронавирус: методом ПЦР — 10 723, методом ИФА — 1 356. Также сделали 5 512 экспресс-тесты на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 10,3 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 860 человек привиты от COVID-19 за сутки 6 июня 2021 года. Одну дозу получили 24 406 человек, полностью иммунизированные - 454 человек.

В течение суток работали 189 мобильных бригад и 281 пункт прививки.

По состоянию на 7 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 646 129 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 241 008 человек, из них получили 1 дозу – 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 147 118 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 388 124 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко