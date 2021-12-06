Эксперты проанализируют последние случаи острого вялого паралича у детей до 15 лет, госпитализированных в отделение инфекционного и/или неврологического профиля.

В Украине усиливают эпидемиологический надзор за острыми вялыми параличами (полиомиелитом), в том числе будет проведен детальный анализ данных профилактических прививок против полиомиелита среди невакцинированных детей от 6 месяцев до 15 лет.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача № 20 "О мерах по предупреждению заболеваний полиомиелитом в Украине" от 19 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба Минздрав.

Так, структурные подразделения по охране здоровья Киевской городской и областных государственных администраций, учреждения здравоохранения всех форм собственности должны проанализировать выявленные за последние 6 месяцев случаи острого вялого паралича (ОВП) у детей в возрасте до 15 лет, госпитализированных в отделение инфекционного и/или неврологического профиля. Речь идет о тех областях (и г. Киев), где показатель таких случаев на 100 тысяч человек меньше 0,01.

Согласно решению, каждое лицо со случаем ОВП должно быть лабораторно обследовано для подтверждения или опровержения диагноза "полиомиелит". При подтверждении случае ОВП необходимо отбирать пробы биоматериала у лиц, контактировавших с больным в домашних условиях, в больнице и в организованных коллективах.

Читайте такжеНа пороге катастрофы: грозит ли Украине массовая вспышка полиомиелита

"С родителями, которые отказываются от прививок против полиомиелита для своих детей, должна быть проведена информационная работа о высоких рисках заражения и распространения полиомиелита среди невакцинированных. Руководители центров контроля и профилактики болезней, Житомирского областного лабораторного центра МОЗ Украины, Центра общественного здоровья (ЦОС) среди прочего должны расширить точки отбора образцов из окружающей среды (сточные воды отделений инфекционного, неврологического профиля) на территориях всех областей. Кроме того, должен быть проведен детальный анализ данных по профилактическим прививкам против полиомиелита среди невакцинированных детей от 6 месяцев до 15 лет", - отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, в Ривненской области в многодетной семье, которая живет в селе Большая Омеляна, 6 октября подтвердили паралич в результате полиомиелита у 1,5-годовалого ребенка. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей. Родители детей относятся к протестантам, поэтому отказались от всех обязательных прививок.

29 октября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на 1 октября в Украине уровень охват тремя дозами прививок от полио детей до года составляет 59,7%.

Справка УНИАН. Полиомиелит - инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко