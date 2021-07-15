Ранее более 9 тыс. доз вакцины Pfizer руководство Харьковской области вернуло ГП "Укрмедпостач" из-за нарушения "холодовой цепи" при транспортировке.

Министерство здравоохранения проведет собственную комиссионную проверку соблюдения условий "холодовой цепи" при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в регионы.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

В министерстве напомнили, что соблюдение температурных требований ("холодовой цепи"), определенных производителем, при хранении и транспортировке вакцины в различных режимах является одной из основных составляющих сохранения качества препарата на всех этапах его поступления к пациенту. Требования и механизмы соблюдения условий "холодовой цепи" утверждены соответствующими приказами Минздрава, гармонизированными с международными стандартами.

"Минздрав тщательно следит за соблюдением "холодовой цепи". Сразу, когда стало понятно, что мРНК-вакцины против COVID-19 будут нуждаться в транспортировке и хранении в режиме сверхнизких температур, Украина начала готовить инфраструктуру для этого. Была организована работа национальных и региональных складов, налажена и отработана четкая логистика вакцин в соответствии со стандартными операционными процедурами производителя. Где было критически необходимо – обновлено холодовое оборудование, постепенный процесс его замены на более современное продолжается. До того, как ГП "Укрмедпостач" начал принимать вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech, сотрудники компании Pfizer провели обучение непосредственно на государственном предприятии и наблюдали за организацией процесса", - объяснили в МЗ.

Во время проверки проводится двойной мониторинг данных электронных приборов, которые фиксируют температурный режим (и в боксах, и в грузовом отделе автомобиля), в частности, специалисты МЗ Украины проверяют показатели температуры, которую фиксировали логеры при транспортировке вакцины. Логер – это электронное устройство, которое постоянно с определенными интервалами фиксирует температуру. Изменить или подделать эти данные невозможно, потому что они записываются на защищенный носитель. Во внимание берется температура, которую показывали логеры в кузове автомобиля и в боксе для транспортировки.

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Pfizer в Харькове

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июля, более 9 тыс. доз вакцины Pfizer руководство Харьковской области вернуло ГП "Укрмедпостач" из-за нарушения "холодовой цепи" при транспортировке.

Сперва государственное предприятие провело внутреннее служебное расследование и по его результатам МОЗ Украины проинформировало, что логеры из этой партии проходят проверку в аккредитованном центре стандартизации, метрологии и сертификации.

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Автор: Дмитрий Захаров