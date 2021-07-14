Одна из партий препарата, как утверждается, поступила в регионы с нарушением условий транспортировки и соблюдения холодовой цепи.

Вакцину против коронавируса от компании Pfizer, которая требует сложной логистики и соблюдения температурного режима, доставляют в регионы с грубыми нарушениями условий хранения.

Об этом сообщает "Страна", которая опубликовала соответствующее видео. Утверждается, что кадры были предоставлены журналистам главой Национальной медицинской палаты Украины Сергеем Кравченко. Он уточнил, что получил запись от коллег из Гослекслужбы.

Одна из партий препарата, как утверждается, поступила в регионы с нарушением условий транспортировки и соблюдения холодовой цепи.

На кадрах распаковывают контейнер с вакцинами, который прибыл в Харьков. На записи видно, что внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру.

По словам Кравченко, пока нет решения о том, что делать с испорченной партией вакцины. Кто виноват в нарушениях условий транспортировки препарата, должны установить в МОЗ, Гослекслужбе и управлении фармаконадзора Госэкспертного центра.

При этом он утверждает, что такое нарушение холодовой цепи при транспортировке вакцины Pfizer - не единичное явление в разных регионах Украины.

Отметим, по официальным рекомендациям Pfizer препарат должен храниться при температуре примерно минус 70 градусов по Цельсию. После размораживания он может храниться в обычном холодильнике, при температуре в 2-8 градусов, но не более 5 дней.

На видео датчик в коробке с вакциной показывает две температуры – 10 и 12 градусов. Из ролика непонятно, сколько вакцина хранилась при такой температуре.

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Автор: Дмитрий Захаров