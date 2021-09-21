В ближайшие две-три недели в "красную" зону могут войти четыре региона, спрогнозировали в Киевской школе экономики.

В Киевской школе экономики (KSE) прогнозируют, что уже на этой неделе (20-26 сентября) Черновицкая область может войти в "красную" зону эпидемической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Уже на этой неделе Черновицкая область может войти в "красный" уровень эпидемической опасности. Сейчас наиболее критическая ситуация продолжает находиться в этом регионе, и эта критичность идет сразу по трем показателям", – отметил он.

В частности, уровень госпитализаций в регионе уже приблизился к предельному в 60 человек на 100 тысяч населения и сейчас составляет 58,7 человек на 100 тыс. населения.

Кроме того, показатель занятости коек с кислородом при предельном в 65% составляет 64,1%.

Ганиченко прогнозирует, что уже завтра эти показатели могут превзойти предельные.

Он напомнил, что для введения "красного" уровня эпидемической опасности два из указанных показателей (коэффициент обнаружения, охват тестированием, уровень госпитализаций, динамика уровня госпитализаций, загруженность коек с кислородом) должны не віполняться в течение трех дней подряд.

"И уже по крайней мере с завтрашнего дня может быть первый такой день для Черновицкой области", – пояснил эксперт.

Читайте такжеУкраине в ближайшее время грозит "красная" зона карантина: эпидемиолог назвал ключевую причинуВ KSE рекомендуют не откладывать решение о введении дополнительных ограничений в этом регионе.

"Они должны быть введены как можно скорее, чтобы сдерживать вот такой быстрый темп роста заболеваемости COVID-19 в этом регионе. И параллельно с этим необходимо добавлять ресурсы, чтобы сдержать темпы заполненности ковидных коек, которая уже начинает переходить на критические отметки... На 30-50% необходимо в ближайшее время добавить коек в Черновицкой области, чтобы не было перегрузки на областную систему здравоохранения", – добавил Ганиченко.

По его словам, сейчас в зоне риска также находятся Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области, которые являются потенциальными кандидатами на вхождение в "красную" зону епидемической опасности.

"Но оно (вхождение – УНИАН) не ожидается на ближайшей неделе. Уже в течение двух-трех недель мы сможем говорить об этом", – уточнил он.

Напомним, с 23 сентября в Украине устанавливается "желтый" уровень епидопасности. Такое решение 21 числа приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В частности, решено установить "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины с 00 ч 00 минут 23 сентября.

На протяжении 20 сентября в Украине зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем в два раза больше показателя за 19 сентября. Умерли от осложнений 137 больных.

Автор: Антонина Доломанжи