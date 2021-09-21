При текущих темпах прививания от коронавируса имеющихся в Украине вакцин хватит по крайней мере до конца 2021 года.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что каждый пятый взрослый в Украине уже вакцинирован от COVID-19 по крайней мере одной дозой. В Киеве ситуация несколько лучше - в столице получил прививку каждый третий взрослый.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"На этой неделе уже можем констатировать, что каждый пятый взрослый в Украине уже вакцинирован от COVID-19 по крайней мере одной дозой... в Киеве - каждый третий взрослый", - отметил он.

По данным KSE, сейчас, кроме Киева, самый высокий уровень вакцинации наблюдается в Полтавской и Киевской областях, где первой дозой прививали по 27% населения, а полный курс вакцинации прошли 21% и 23% соответственно.

Ганиченко рассказал, что темпы вакцинации в Украине за последнюю неделю снизились на 19%, а среднее количество прививок в сутки сейчас составляет 107 тыс., тогда как на прошлой неделе составляла 132 тыс.

Читайте такжеЭксперты не ожидают возвращения Украины в "зеленую" зону в этом годуВ то же время Украина наращивает темпы вакцинации первой дозой, которые выросли на 22% за неделю, а затем на следующей неделе ожидается возобновление роста общих темпов вакцинации.

По расчетам KSE, чтобы выйти на вакцинацию 70% взрослого населения до конца 2021 года, в Украине необходимо каждый день делать примерно по 320 тыс. прививок, начиная с сегодняшнего дня.

При текущих темпах вакцинации от COVID-19, имеющихся в Украине вакцин хватит по крайней мере до конца 2021 года.

Ганиченко напомнил, что, по данным Министерства здравоохранения, более 98% госпитализированных больных COVID-19 не были привиты, поэтому в KSE призвали украинцев вакцинироваться любой имеющейся в Украине вакциной.

Ранее УНИАН уже сообщал о вакцинации депутатов Верховной Рады. Оказалось, что в парламенте получили прививки от коронавируса менее 50% политиков.

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Автор: Антонина Доломанжи