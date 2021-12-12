Теперь в Украине "оранжевые" два региона, поделились в Минздраве.

Показатели "оранжевой" зоны эпидопасности по состоянию на субботу, 12 декабря, имеют две области Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Так, согласно обновленным данным из регионов, по состоянию на утро 12 декабря показатели "красного" уровня эпидопасности имеют: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Две области Украины сейчас соответствуют "оранжевому" уровню: Донецкая и Закарпатская.

Показатели, которые соответствуют "желтой" зоне эпидопасности, имеют Киев и еще 12 областей: Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая области.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 на данный момент зафиксирован в Волынской области – 608 случаев на 100 тыс. населения и в Полтавской области – 599 случаев.

Напомним, 11 декабря в Минздраве сообщали, что в Украине показатели "оранжевой" зоны епидопасности имеет только Донецкая область.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в том же месяце в Украине ввели карантин.

По состоянию на 12 декабря коронавирус в Украине нашли у 3 559 092 человек, выздоровели 3 195 913 пациентов, а 91 027 – умерли.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Инна Андалицкая