В субботу с COVID-19 госпитализировали более 2 500 человек.

Коронавирус в Украине в субботу, 11 декабря, нашли у 5 275 человек, среди них 533 медика и 526 детей.

За сутки от COVID-19 выздоровели 11 626 человек, а умерли – 238, сообщил Telegram-канал МОЗ Украины.

По данным министерства, в субботу с коронавирусом были госпитализированы 2 566 человек.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 12 декабря:

Общее количество инфицированных – 3 559 092 человека;

Общее количество выздоровевших – 3 195 913 человек;

Общее количество умерших – 91 027 человек;

Всего сделано 16 294 537 ПЦР-тестов на коронавирус.

Напомним, 10 декабря COVID-19 в Украине нашли у 10 133 человек, среди них 199 медиков и 991 ребенок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Присяжнюк