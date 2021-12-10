Отмечается, что уже четвертую неделю подряд в Украине падает заболеваемость, то есть количество выявленных случаев, госпитализация и смертность.

В Украине третья волна пандемии коронавируса уже выходит из своего пика. Стабилизация эпидемиологических показателей, вроде спада заболеваемости, является тому подтверждением.

Как рассказал в интервью РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, уже четвертую неделю подряд в Украине падает заболеваемость, то есть количество выявленных случаев, госпитализация и смертность.

Читайте такжеВ НАН озвучили новый прогноз по пандемии коронавируса в Украине

"Сейчас стоит начать с того, что все эпидпоказатели стабилизируются и показывают неплохой спад", - отметил он.

"Мы в Киевской школе экономики считаем, что о стабильной стабилизацию, несмотря на эту тавтологию, можно говорить после трех недель подряд такого спада", - подчеркнул Ганиченко.

Он объяснил такую тенденцию тем, что исторически в ряде стран наблюдается, когда одну-две недели заболеваемость идет якобы спад, а затем возвращается тренд на рост, поэтому в таком случае не следует говорить о прохождении пика.

"Но в Украине в рамках текущей волны, если, например, взглянуть на график заболеваемости, то можно говорить, что вот эта третья волна уже выходит из своего пике. Это не означает, что нет риска повторного роста. Но визуально на графике уже видно, что эта волна будет идти отдельно. То есть следующий рост уже будет в новой, в четвертой волне", - резюмировал Ганиченко.

Напомним, по прогнозу главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, следующая волна заболеваемости COVID-19 начнется уже скоро. Новый пик коронавируса в Украине ожидается в конце зимы – начале весны.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко