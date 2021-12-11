На сегодня показатели "желтой" зоны эпидемической опасности имеют Киев и 13 регионов Украины.

На сегодня показатели "желтой" зоны эпидемической опасности имеют Киев и 13 регионов Украины - это сейчас самая большая карантинная зона в Украине.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

Кроме Киева, это Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Показатели "оранжевой" зоны эпидопасности имеет лишь Донецкая область.

"Красной зоне" соответствуют показатели в остальных областях - Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой.

По состоянию на 10 декабря всего в украинских больницах занято 37,1% коек с кислородом, а уровень госпитализации составляет 42,6 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, в Украине в течение суток зафиксировали 10 133 случая заболевания. В больницы госпитализировали 2 307 человек с симптомами осложненного СOVID-19. К сожалению, скончались 446 пациентов. Зато выздоровели-25 861 человек.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Антонина Доломанжи