На конец года эксперты ожидают до 92 тыс. умерших от COVID-19 за все время пандемии.

Количество госпитализации, новых выявленных случаев и смертность от COVID-19 в Украине прекратили стремительный рост и стабилизировались на самом высоком историческом уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Сейчас мы говорим о первых положительных признаках, когда госпитализации, обнаруженные случаи и смертность в Украине прекратили высокий рост и временно стабилизировались на высоком историческом уровне за весь период пандемии... Но это еще не значит, что это победа", - отметил он.

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Ганиченко напомнил, что в КЅЕ спрогнозировали такие сценарии развития заболеваемости COVID-19: "зеленый" (оптимистичный), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистический).

По его словам, сейчас официальные данные находятся на более высоких показателях, чем прогнозируемые KSE сценарии, однако это не является причиной пересматривать эти прогнозы.

"То есть на конец года мы ожидаем до 92 тыс. умерших. Больше мы не ожидаем", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что "зеленый" сценарий от Киевской школы экономики (68 тыс. умерших) уже не реализован.

"Какой сценарий реализуется, или ближе к "желтому" - 80 тыс. умерших, или ближе к "черному" - 92 тыс., мы увидим в течение ближайших двух месяцев...", - уточнил Ганиченко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство ожидает стабилизации ситуации с распространением заболеваемости на COVID-19 в ближайшие недели.

"На прошлой-этой неделе мы видим все антирекорды. Мы убеждены, что на следующей неделе будет стабилизация ситуации, потому что введены 15 "красных" зон в 15 областях. Они дают свой результат. Конечно, увеличивается и уровень вакцинации, но также работают и карантинные ограничения. Поэтому мы абсолютно убедительно ожидаем стабилизации и в дальнейшем улучшения ситуации с заболеваемостью", - сказал Шмыгаль.

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Автор: Антонина Доломанжи