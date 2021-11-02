Однако еще рано говорить о том, что страна уже вышла на пик заболеваемости и начнется дальнейшая стабилизация и спад.

Украина демонстрирует первые признаки стабилизации заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас Украина демонстрирует первые признаки стабилизации заболеваемости COVID-19, однако еще рано говорить о том, что страна уже вышла на пик заболеваемости и уже начнется дальнейшая стабилизация и спад.

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"Количество новых выявленных случаев сейчас в Украине стабилизируется. Ту же картинку стабилизации мы видим и по госпитализациям", - рассказал эксперт.

По данным KSE, недельный рост госпитализаций сейчас составляет 3%, а неделю назад этот показатель составлял около 20%.

"Это действительно может означать, что постепенно Украина выходит на свой пик заболеваемости... Эти семь дней Украина находится на плато по уровню госпитализаций и выявлению случаев, и дальше мы увидим, что и по смертности также. Но такая стабилизация, эти семь дней - это очень мало, чтобы говорить о том, что Украина уже вышла на свой пик и начнет спадать..." - отметил эксперт.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи