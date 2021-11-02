Волонтер наблюдал, как убитую горем мать успокаивала ее дочь лет 16-ти.

Волонтер Андрей Танцюра поделился душераздирающей историей о скончавшемся от COVID-19 мужчине, семья которого была убита горем.

Ее Танцюра рассказал на своей странице в Facebook.

Все произошло в инфекционной больнице в Одессе. Волонтер наблюдал, как убитую горем мать успокаивала ее дочь лет 16-ти: "Мама, папа не умрет, только не плачь, такого быть не может! Он будет жить!".

Когда на крыльцо вышел очень уставший врач, женщина начала смотреть на него в ожидании, что сейчас скажут, что сатурация поднялась. У нее на лице была неуверенная улыбка.

Читайте такжеЖесткий карантин в Киеве: стало известно, когда может закончиться локдаун"Врач смотрит в сторону и начинает говорить, что сделали все, и жизнь не продолжается. Все, вашего мужа и папы с нет. Он говорит ей, а она смотрит на него и просто улыбается. И в глазах надежда. Дочь начинает кричать и плакать. Просить, чтобы врач помог маме, что мама сейчас потеряет сознание и умрет. И тогда она останется совсем одна", — вспоминает Танцюра.

"Это даже писать тяжело, но видеть это так больно. Очень… Одна из тысяч трагедий. И для каждого личная и невосполнимая. Трагедия, которой сегодня могло не быть! Если бы привезли кислород в том объеме, который необходим!", - подытожил волонтер.

Как сообщили в Минздраве, за прошедшие сутки, 1 ноября, в Украине зафиксировали 19 тысяч 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 700 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ольга Робейко