В Украине за сутки выявили 13 531 новый случай COVID-19. В частности, заболели 1346 детей и 240 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3003 человека; зафиксировано 525 летальных случаев; выздоровели 23 535 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки-86 490.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 463 872 человека;
- выздоровели - 2 995 727 человек;
- летальных исходов - 87 057;
- проведено ПЦР-тестирований - 15 962 709.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
м. Киев – 1418;
Винницкая область - 568;
Волынская область - 647;
Днепропетровская область - 682;
Донецкая область - 803;
Житомирская область -743;
Закарпатская область - 496;
Запорожская область - 709;
Ивано-Франковская область - 623;
Киевская область - 640;
Кировоградская область – 183;
Луганская область – 169;
Львовская область - 729;
Николаевская область - 424;
Одесская область - 418;
Полтавская область - 677;
Ровенская область - 461;
Сумская область - 371;
Тернопольская область - 310;
Харьковская область - 501;
Херсонская область-150;
Хмельницкая область-594;
Черкасская область-493;
Черновицкая область – 164;
Черниговская область-558.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине вчера почти 211 тыс. граждан получили прививки против COVID-19. Об этом в Facebook информирует Минздрав. В частности, одну дозу введено 74 тыс. 855 людям, полностью иммунизированы – 136 тыс. 014 человек.
С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 млн 543 тыс. 488 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 11 млн 415 тыс. 141 человек.
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.
Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.