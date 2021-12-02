Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве, Винницкой и Волынской областях.

В Украине за сутки выявили 13 531 новый случай COVID-19. В частности, заболели 1346 детей и 240 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3003 человека; зафиксировано 525 летальных случаев; выздоровели 23 535 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки-86 490.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 463 872 человека;

выздоровели - 2 995 727 человек;

летальных исходов - 87 057;

проведено ПЦР-тестирований - 15 962 709.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

м. Киев – 1418;

Винницкая область - 568;

Волынская область - 647;

Днепропетровская область - 682;

Донецкая область - 803;

Житомирская область -743;

Закарпатская область - 496;

Запорожская область - 709;

Ивано-Франковская область - 623;

Киевская область - 640;

Кировоградская область – 183;

Луганская область – 169;

Львовская область - 729;

Николаевская область - 424;

Одесская область - 418;

Полтавская область - 677;

Ровенская область - 461;

Сумская область - 371;

Тернопольская область - 310;

Харьковская область - 501;

Херсонская область-150;

Хмельницкая область-594;

Черкасская область-493;

Черновицкая область – 164;

Черниговская область-558.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера почти 211 тыс. граждан получили прививки против COVID-19. Об этом в Facebook информирует Минздрав. В частности, одну дозу введено 74 тыс. 855 людям, полностью иммунизированы – 136 тыс. 014 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 млн 543 тыс. 488 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 11 млн 415 тыс. 141 человек.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Ирина Погорелая, Виктория Токарева