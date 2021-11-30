Прививаться другой вакциной можно в случае тяжелой реакции во время первой прививки.

В Министерстве здравоохранения дали советы украинцам относительно правильной комбинации различных вакцин против COVID-19. В Минздраве отметили, что лучше всего использовать одну и ту же вакцину, как для первой, так и второй прививки, однако в некоторых случаях их можно поменять.

В частности, комбинация вакцин в Украине разрешается при условии, что та же вакцина недоступна или на первую дозу произошла тяжелая реакция. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Читайте такжеГолубовская рассказала, что известно о новом штамме коронавирусаВ таких случаях можно вакцинироваться по схеме, которую приводит Минздрав:

1-я доза – AstraZeneca, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней

1-я доза – Comirnaty или Moderna, 2-я – Moderna или Comirnaty через 28 дней

В Минздраве добавили, что все вакцины AstraZeneca различных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства и потому являются взаимозаменяемыми.

Читайте такжеУкраина вводит самоизоляцию при въезде из стран распространения штамма "Омикрон""Приведенные схемы комбинирования различных вакцин были хорошо исследованы и признаны безопасными и эффективными", - заверили в ведомстве.

Напомним, "коронавирусные" показатели во всех регионах Украины, кроме Закарпатской области, стабилизируются или спадают.

По данным руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко, область начинает "расти" в показателях заболеваемости жителей на коронавирус. В частности, уровень госпитализации в регионе сейчас немного превышает предельный и составляет 63,3.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Малюга