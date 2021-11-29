Министерство здравоохранения разрабатывает меры для предотвращения заражения украинцев новым штаммом.

На совещании у президента Владимира Зеленского обсудили противодействие распространению в Украине нового штамма коронавируса "Омикрон".

Как сообщается на сайте главы государства, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Зеленского.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 421 тыс. 699 активных больных COVID-19, что на 100 тысяч меньше, чем три недели назад.

Больше всего больных сейчас в Одесской и Херсонской областях, самая лучшая эпидситуация – в Кировоградской и Донецкой.

Кроме того, шестую неделю подряд сохраняется высокий уровень вакцинации – еженедельно проводится около 1,6-1,7 млн прививок.

Президент подчеркнул, что темпы вакцинации украинцев необходимо наращивать, пока прививки не получит большинство населения страны.

На совещании также обсудили меры по противодействию возможному распространению в Украине штамма коронавируса "Омикрон".

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, министерство уже разрабатывает меры для предотвращения заражения украинцев новым штаммом.

Так, граждане Украины, которые побывали в странах, где обнаружен "Омикрон", – в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбике, – должны пройти самоизоляцию по возвращении на родину.

"Уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был обнаружен новый штамм. Принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения 14-дневной самоизоляции лиц, которые находились на территории определенных стран Южной Африки более чем в семь дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен", – рассказал Ляшко.

Читайте такжеГолубовская рассказала, что известно о новом штамме коронавируса

Штамм коронавируса"Омикрон"

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые был обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "омикрон".

В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Сегодня, 29 ноября, Ляшко сообщил, что на сегодня коронавирус штамма "Омикрон" в Украине не обнаружен.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи