Это единственный регион Украины, где госпитализации преобладают над выписками.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал единственную область в Украине, где по состоянию на сегодня ухудшается эпидемическая ситуация по распространению COVID-19.

Об этом он написал в соцсети Facebook.

"Провел селектор с руководством Закарпатской области по текущей эпидемической ситуации по COVID-19 в регионе. Закарпатская область является единственным из регионов Украины, где ухудшается эпидситуация", - подчеркнул министр.

По его словам, в области продолжают фиксировать столько же случаев коронавирусной болезни, как и на прошлой неделе. При том что средний по стране процент спада количества новых случаев заболевания составляет 20%.

"За последние 7 дней количество госпитализированных в области выросло на 9%, темпы роста с каждым днем ускоряются. При том, что средний процент спада по стране составляет -13%.

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Закарпатская область является единственным регионом Украины, где госпитализации преобладают над выписками. Такой разрыв составляет +15%, и в последнее время только растет. При том, что в среднем по стране количество госпитализированных на -19% меньше количества выписанных. Как следствие, загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы. Занятость коек с кислородом в Закарпатской области составляет 62%. Это на треть больше средней загруженности коек по стране. К сожалению, несмотря на все эти неутешительные цифры, уровни охвата прививками против COVID-19 также остается на неудовлетворительно низком уровне", - пояснил глава Минздрава.

Он также отметил, что на селекторе обсудили план приоритетных мероприятий для дальнейшего сдерживания распространения COVID-19 в регионе.

Как сообщал УНИАН, за ноябрь в Украине было сделано почти 7,1 млн прививок против COVID-19. В частности, за последний день месяца, 30 ноября, были вакцинированы 233 тыс. 471 человек.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 млн 468 тыс. 635 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 млн 279 тыс. 127 человек. Всего медики провели 24 млн 747 тыс. 760 прививок.

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Автор: Леся Лещенко