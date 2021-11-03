В Украине за сутки обнаружили 23 393 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1406 детей и 421 медработник.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 5935 человек; зафиксировано 720 летальных случаев; выздоровели 11 937 человек.
Кроме этого, за сутки проведено тестирований – 157 503 (в частности методом ПЦР – 73 461, методом ИФА-21 106); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 62 936.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 979 086 человек;
- выздоровели - 2 466 674 человека;
- летальных исходов - 69 447;
- проведено ПЦР-тестирований - 14 586 038.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 2024 случая;
Винницкая область - 633 случая;
Волынская область - 679 случаев;
Днепропетровская область - 1935 случаев;
Донецкая область - 1077 случаев;
Житомирская область - 660 случаев;
Закарпатская область - 330 случаев;
Запорожская область - 1558 случаев;
Ивано-Франковская область – 486 случаев;
Киевская область - 934 случая;
Кировоградская область - 119 случаев;
Луганская область - 569 случаев;
Львовская область - 1178 случаев;
Николаевская область - 725 случаев;
Одесская область - 1858 случаев;
Полтавская область - 1127 случаев;
Ровенская область - 975 случаев;
Сумская область - 1156 случаев;
Тернопольская область - 623 случая;
Харьковская область - 1374 случая;
Херсонская область - 600 случаев;
Хмельницкая область - 1084 случая;
Черкасская область - 882 случая;
Черновицкая область - 543 случая;
Черниговская область - 264 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
За весь период вакцинальной кампании в Украине проведено более 18 миллионов прививок. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, вчера 310 тыс. 439 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 229 тыс. 100 человек, полностью иммунизированы - 81 тыс. 339.
С начала вакцинальной кампании привито 10 млн 682 тыс. 752 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 596 тыс. 587. Всего проведено 18 млн 279 тыс. 337 прививок.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.