За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

В Украине за сутки обнаружили 23 393 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1406 детей и 421 медработник.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 5935 человек; зафиксировано 720 летальных случаев; выздоровели 11 937 человек.

Кроме этого, за сутки проведено тестирований – 157 503 (в частности методом ПЦР – 73 461, методом ИФА-21 106); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 62 936.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 979 086 человек;

выздоровели - 2 466 674 человека;

летальных исходов - 69 447;

проведено ПЦР-тестирований - 14 586 038.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (2024), Днепропетровской (1935), Одесской (1858), Запорожской (1558) и Харьковской (1374) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 2024 случая;

Винницкая область - 633 случая;

Волынская область - 679 случаев;

Днепропетровская область - 1935 случаев;

Донецкая область - 1077 случаев;

Житомирская область - 660 случаев;

Закарпатская область - 330 случаев;

Запорожская область - 1558 случаев;

Ивано-Франковская область – 486 случаев;

Киевская область - 934 случая;

Кировоградская область - 119 случаев;

Луганская область - 569 случаев;

Львовская область - 1178 случаев;

Николаевская область - 725 случаев;

Одесская область - 1858 случаев;

Полтавская область - 1127 случаев;

Ровенская область - 975 случаев;

Сумская область - 1156 случаев;

Тернопольская область - 623 случая;

Харьковская область - 1374 случая;

Херсонская область - 600 случаев;

Хмельницкая область - 1084 случая;

Черкасская область - 882 случая;

Черновицкая область - 543 случая;

Черниговская область - 264 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За весь период вакцинальной кампании в Украине проведено более 18 миллионов прививок. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, вчера 310 тыс. 439 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 229 тыс. 100 человек, полностью иммунизированы - 81 тыс. 339.

С начала вакцинальной кампании привито 10 млн 682 тыс. 752 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 596 тыс. 587. Всего проведено 18 млн 279 тыс. 337 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Ирина Погорелая, Светлана Закелова