Родители самостоятельно смогут сгенерировать СOVID-сертификат детям от 12 лет, которые получили одну дозу вакцины или прошли полный курс прививки от коронавируса.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале.
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Чтобы получить детский СOVID-сертификат, нужно:
- Убедиться, что у вас на смартфоне установлена последняя версия приложения "Дія".
- Авторизоваться в "Дії".
- Добавить в приложении свидетельство о рождении ребенка.
- В меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты".
- Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими.
"Дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическим паспортом", - отмечается в сообщении.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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