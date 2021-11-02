Теперь родители самостоятельно смогут сгенерировать СOVID-сертификат детям от 12 лет.

Родители самостоятельно смогут сгенерировать СOVID-сертификат детям от 12 лет, которые получили одну дозу вакцины или прошли полный курс прививки от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале.

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Чтобы получить детский СOVID-сертификат, нужно:

Убедиться, что у вас на смартфоне установлена последняя версия приложения "Дія".

Авторизоваться в "Дії".

Добавить в приложении свидетельство о рождении ребенка.

В меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты".

Сертификат ребенка появится в приложении вместе с вашими.

"Дети с 14 лет могут самостоятельно авторизоваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическим паспортом", - отмечается в сообщении.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая