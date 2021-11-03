Они заплатили за него 2 тысячи гривен.

Журналисты проекта "Диалог со страной" заявили, что они купили поддельный COVID-сертификат от столичной клиники "Добробут".

Об этом говорится в эфире политического ток-шоу.

Ведущий Александр Преподобный сообщил директору департамента коммуникаций МВД Украины Артему Шевченко, что команда проекта провела журналистское расследование и заказала сертификат о вакцинации от COVID-19 от столичной клиники.

По его словам, они заплатили за него 2 тысячи гривен. Сертификат имеет все влажные печати и подписи врачей.

Читайте такжеCOVID-сертификат в "Дие" станет еще доступнее: что изменится"Это поддельный сертификат. Стоит он 2 тысячи гривен. В принципе, 2 тысячи гривен стоит жизнь", - сказал ведущий.

По его словам, документ покупали исключительно в рамках расследования, поэтому фамилия и данные пациента в нем вымышленные.

Преподобный сообщил, что сертификат журналисты получили от частного медицинского центра Киева - "Добробут". В документе есть подпись врача по имени Бирюкова Наталья Владимировна.

Ведущий отметил, что редакторы ток-шоу подадут официальное заявление в правоохранительные органы по этому поводу.

По данным YouControl, бенефициарами клиники "Добробут" являются глава Concorde Capital Игорь Мазепа и Олег Калашников.

В 2019 году клиника купила медицинскую компанию "Борис", а в мае 2020 года присоединила сеть Doctor Sam.

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что с начала года открыто уже около 900 уголовных производств за подделку тестов и справок о вакцинации от COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виолетта Орлова