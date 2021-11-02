Такие правила, которые начнут действовать не позднее середины ноября, будут касаться и народных депутатов.

Верховная Рада приняла постановление о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№6154).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 279 из 311 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением устанавливается, что на период карантина допуск в помещения админзданий ВР народных депутатов, работников Аппарата ВР, работников госпредприятий и учреждений, обеспечивающих деятельность ВР, помощников-консультантов нардепов, членов правительства, представителей центральных органов исполнительной власти, должностных лиц других органов госвласти и представителей органов местного самоуправления, ученых, экспертов, специалистов-практиков или представителей общественности и других лиц, а также представителей средств массовой информации разрешается при наличии одного из нескольких возможных документов.

Так, это может быть документ, подтверждающий получение вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин, включенных Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с международными медико-санитарными правилами (2005 год) или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 (для совершеннолетних лиц).

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Также таким документом может быть иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин, включенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Еще один вариант - отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), которое проведено не более чем за 72 часа до предъявления документа, или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который проведен не более чем за 48 часов до предъявления документа.

Кроме того, это может быть справка о выздоровлении лица от COVID-19, если лицо переболело не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

Два последних варианта касаются и лиц от 7 лет.

Аппарат ВР должен обеспечить оборудование постов охраны, через которые осуществляется допуск лиц к админзданиям ВР, соответствующими техническими средствами для выполнения условий допуска, а также обустройства в админзданиях ВР пунктов вакцинации против COVID-19 для прививки желающих в неделе отведены для пленарных заседаний парламента.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений об условиях допуска по определенным документам, которые вступают в силу после выполнения Аппаратом ВР возложенных на него постановлением обязательств, но не позднее 15 ноября.

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Автор: Таня Поляковская