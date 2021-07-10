Больше всего за сутки новых заражений в Киеве и Днепропетровской области. С начала пандемии в Украине выявили 2 240 753 случая заражения.

В пятницу коронавирус подтвердили еще в 507 образцах. Среди новых инфицированных 41 ребенок и 33 медики.

Об этом говорится в утренних данных Минздрава.

За минувшие сутки с осложнениями болезни госпитализировали 364 инфицированных, 809 граждан выздоровели, а 20 скончались.

С начала пандемии в Украине выявили 2 240 753 случая заражения. Из них 2 176 919 граждан выздоровели, 52 592 умерли.

Читайте такжеВ Киеве зафиксировано рекордное в стране количество вакцинаций за суткиЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

В четверг обнаружили 655 случаев коронавируса.

Тест на коронавирус

Лаборатории сделали более 40 тысяч тестов на коронавирус: методом ПЦР — 18 520, методом ИФА — 8 452. Также сделали 13 225 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели почти 11 миллионов ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине установлен новый суточный рекорд по количеству сделанных прививок от коронавируса.

«114 тыс. 660 человек вакцинированы против COVID-19 9 июля 2021 года. Одну дозу получили 53 тыс. 820 человек, полностью иммунизированы – 60 тыс. 840 человек», - сказано в сообщении Министерство здравоохранения сообщает в Facebook.

Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 2 млн 227 тыс. 226 человек, получили две дозы вакцины и полностью иммунизированы 1 млн 143 тыс. 442 человек.

В течение суток работали 697 мобильных бригад, 1 тыс. 562 пункты прививки и 38 центров вакцинации.

По состоянию на 9 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 тыс. 697 человек.

В последнее время в Украине наблюдается ниспадающая волна заражений. Однако специалисты советуют не спешить с выводами, ведь опасный штамм "Дельта", который уже был выявлен в стране у двух прибывших из России, может повлиять на ход ситуации с COVID-19.

По данным ООН, коронавирус может стать более смертоносным из-за проблем с распределением вакцин в мире. Миру нужен единый план производства вакцин, чтобы "как минимум удвоить объем" и обеспечить справедливое распределение через механизм COVAX, убеждены в организации.

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, изготовленной в Южной Корее.

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Авторы: Яна Ставская, Виктория Токарева