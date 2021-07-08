По состоянию на 7 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 тыс. 692 человека.

Более миллиона украинцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"С начала вакцинальной кампании привито 2 млн 178 тыс. 592 человека, из них получили 1 дозу – 2 млн 178 тыс. 590 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 млн 018 тыс. 258 человек. Всего проведено 3 млн 196 тыс. 848 прививок", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки привито против COVID-19 104 тыс. 680 человек. Одну дозу получили 42 тыс. 029 человек, полностью иммунизирован – 62 тыс. 651.

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В течение суток работали 682 мобильные бригады, 1 тыс. 462 пункта прививки, 31 центр вакцинации.

По состоянию на 7 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 тыс. 692 человека.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Светлана Закелова