Также в Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. В течение 8 июля вакцинировано 109 160 человек.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 655 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 31 ребенок и 37 медработников.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, за минувшие сутки госпитализированы 396 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, 885 человек выздоровели.

С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных.

Читайте такжеВ Одессе сократили количество COVID-больниц из-за спада госпитализаций инфицированных

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в г. Киев (220), Днепропетровской(88), Одесской (78) и Черкасской (64) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели на COVID-19 2 млн 240 тыс. 246 человек, выздоровели – 2 млн 176 тыс. 110, умерли – 52 тыс. 572.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали более 41 тысячи тестирований на коронавирус: методом ПЦР — 18 341, методом ИФА — 7 954. Также сделали 15 312 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели почти 11 миллионов ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса

В Украине новый рекорд прививок за сутки! 109 160 человек вакцинированы против COVID-19 8 июля 2021 года. Одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированные - 64 344 человек.

В течение суток работали 724 мобильные бригады, 1 525 пунктов прививки и 35 центров вакцинации.

По состоянию на 8 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу – 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 082 602 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 306 008 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Виктория Гордиенко, Екатерина Гирнык