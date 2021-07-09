Вирус мутирует, он может становиться более заразным и даже более смертоносным, отметил Антониу Гутерриш.

Коронавирус может стать более смертоносным из-за проблем с распределением вакцин в мире.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает НВ.

Неравномерность распределения вакцин в мире представляет опасность, поскольку, по словам Гутерриша, вирус "подвергается мутациям, он может становиться более заразным и даже более смертоносным".

"Нам нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить эту пандемию", - подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что миру нужен единый план производства вакцин, чтобы "как минимум удвоить объем" и обеспечить справедливое распределение через механизм COVAX.

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Для выполнения такого плана генсек ООН призвал сформировать целевую группу по чрезвычайным ситуациям. В нее должны войти представители стран, которые выпускают или могут выпускать вакцины, Всемирная организация здравоохранения, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также международные финансовые учреждения, способные взаимодействовать с фармацевтическими компаниями и производителями.

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Автор: Александр Топчий