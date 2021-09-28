С начала вакцинальной кампании в Украине уже привито 6 млн 851 тыс. 531 человек.

С начала объявления в Украине "желтого уровня" эпидопасности, количество введения доз вакцины против COVID-19 выросло почти на 25%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в частности за минувшие сутки, 27 сентября, против коронавируса в Украине вакцинировали 119 378 граждан. 70 004 из них получили первую дозу препарата. А 49 374 человек привились второй дозой, тем самым завершив курс иммунизации.

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В течение суток работали 896 мобильных бригад, 2 971 пункт прививки и 344 Центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12 359 741 прививка.

Отметим, для иммунизации против коронавируса в Украине использовали 5 разных видов вакцин: Covishield (AstraZeneca индийского производства), CoronaVac от компании Sinovac, Cominarity от компаний Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen от компании Johnson & Johnson и Moderna. Из них одна (Janssen) является одноразовой, то есть вводится всего 1 раз.

Напомним, как сообщал УНИАН, Минздрав планирует ввести обязательную вакцинацию для людей определенных профессий. В перечень, который планирует составить Минздрав, входят, в частности, педагоги и чиновники.

22 сентября Кабинет министров поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19 для работников учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Европейский суд по правам человека в этом году подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и не нарушает прав человека.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Светлана Закелова