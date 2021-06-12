В центрах вакцинации можно получить прививку от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech. Их будут делать мобильные медицинские бригады.

Сегодня в Украине заработали более 50 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации, которые будут работать на выходных, открылись в 15 регионах и Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В центрах вакцинации можно получить прививку от коронавируса вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech. Их будут делать мобильные медицинские бригады.

В центрах вакцинируют тех людей, которые записались через приложение "Дія".

Читайте такжеВ Украине на выходных будут работать более 50 центров вакцинации

Центры вакцинации открылись:

во Львовской области - 8 центров. Из них 3 - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области - 7 центров. Из них 4 - в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;

в Полтавской области - 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

в Херсонской области - 3 центра в Херсоне;

в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;

в Киевской области - 3 центра. Два в Броварах и один Белой Церкви;

в Киеве - 1 центр;

в Тернопольской - 1 центр в Тернополе;

в Ровенской области - 1 центр в Ровно;

в Днепропетровской области - 13 центров. В Днепре 12 и один в Кривом Роге;

в Хмельницкой области - 2 центра: по одному в Хмельницком и Каменце-Подольском;

в Житомирской области - 1 центр в Житомире;

в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;

в Донецкой области - 1 центр в Мариуполе;

в Винницкой области - 1 центр в Виннице;

в Кировоградской области - 1 центр в Кропивницком;

в Харьковской области - 1 центр в Харькове.

Ситуация в МВЦ: как вакцинируют киевлян

В Киеве сегодня уже третьи выходные подряд открылся единственный в столице Центр вакцинации на базе Международного выставочного центра. Там утром в очередях собрались сотни людей.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН, сегодня сделали две очереди - по записи (людям должно прийти СМС с подтверждением) и без записи (в порядке живой очереди). Утром под МВЦ собралось немало желающих получить прививки. Некоторые предусмотрительные взяли с собой стульчики, чтобы немножко улучшить свое ожидание в очереди.

Напомним, ранее в КГГА заявили, если у киевлянина нет подписной декларации с семейным врачом, это задерживает очередь на вакцинацию на несколько часов.

Кроме того, в Киеве можно записаться на прививку от коронавируса в центре вакцинации в МВЦ. Для этого нужно зарегистрироваться на сервисе Helsi.me.

Вакцинация от коронавируса в Харькове

В Харькове Центр массовой вакцинации на ул. Сумская, 56 впервые открыл свои двери. В первый день работы центра уже выстроилась очередь на прививку.

Как пишет Суспільне. Харків, чтобы получить вакцину против COVID-19 в Харьковском центре вакцинации, надо записаться через «Дію» или горячую линию Минздрава и получить приглашение. Люди, которые еще не получили приглашения, но пришли на вакцинацию сегодня, смогут получить прививки - 12 июня в центр пригласили около 300 человек, но привезли 400 доз вакцины, сообщили в ОГА.

Накануне открытия центра и.о. директора областного департамента здравоохранения Игорь Волченко о записи через "Дію" или горячую линию Минздрава сказал следующее: "Есть лист ожидания и звонят по листу ожидания, согласно очереди записи, то есть, кто первый записался".

По словам Волченко, люди, которые 12 июня пришли на вакцинацию, но не получили приглашения, смогут получить прививки. Чиновники ожидали, что такое может быть, поэтому подготовили большее количество вакцины.

"Мы рассчитывали на 400 прививок сегодня, но пригласили около 300 человек, чтобы был запас для тех людей, кто пришел без вызова", — сказал Волченко.

Центры вакцинации во Львове: где можно получить прививку от коронавируса

С сегодняшнего дня во Львове начали работать еще два дополнительных центра вакцинации: в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко. Центры вакцинации будут работать каждые выходные.

Как сообщили в пресс-службе ЛГС, вакцинация во Львове осуществляется тремя вакцинами: в центрах вакцинации прививки проводят препаратом CoronaVac, педагогов на стационарных пунктах вакцинируют Pfizer и также поступила вакцина AstraZeneca для второй дозы прививки тем, кто уже получил первую дозу.

«Сейчас мы стараемся развернуть больше локаций для проведения вакцинации. Во Львове сформировано 38 бригад, из которых 17 мобильных и 19 стационарных», – добавила Леся Кобецкая, руководитель управления здравоохранения ЛГС.

Напомним, центр вакцинации в ТРЦ Forum Lviv (ул. Под Дубом, 7б) будет работать в субботу и в воскресенье с 10.00 до 15.00, в Центре Довженко (пр. Красной Калины, 81) - в субботу и в воскресенье с 10.00 до 15.00, на «Арене Львов» - в субботу и в воскресенье с 10.00 до 18.00.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко