На входе в МВЦ нужно будет показать смс-подтверждение вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении действие.

Медицинский портал для пациентов Helsi.me запустил предварительную запись на вакцинацию от COVID-19 в Киеве в Международном выставочном центре.

Как сообщили на официальной странице HELSI в Facebook, предварительная запись на вакцинацию пока доступна только в Киеве.

"Теперь все киевляне могут записаться на прививку на удобное время и не тратить день на очереди под солнцем или дождем", - говорится в сообщении.

Чтобы записаться на прививку от коронавируса, нужно на сайте Helsi.me выбрать удобный день и время для вакцинации и отправить заявку. После этого пользователь получит смс с подтверждением деталей записи.

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На входе в МВЦ нужно будет показать смс-подтверждение вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении Дія.

Все данные о вакцинации и международное свидетельство о вакцинации будут доступны в бесплатном приложении Helsi.

Напоминание о необходимости введения второй дозы также поступит в приложение Helsi.

Вакцинация от коронавируса в МВЦ

Директор департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург рассказала, что одной из причин очередей под МВЦ есть то, что граждане, которые приходят для прививки, не имеют подписанной декларации с семейным врачом. Она призвала киевлян приходить на вакцинацию после подписания декларации.

Для сравнения, по ее словам, за 7 часов вакцинации педагогов, которые имеют декларации, одна бригада в среднем прививает 200 человек. За то же время в МВЦ прививают – около 100.

Некоторые граждане, которые вакцинировались 5 июня, по 5 часов ждали возле МВЦ.

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Автор: Виктория Гордиенко