В КГГА напоминают, что перед планированием вакцинации необходимо позаботиться о декларации с семейным врачом, ведь ее отсутствие в 3-4 раза замедляет процесс вакцинации.

В Киеве с сегодняшнего дня открыли предварительную запись на вакцинацию против COVID-19 в Международный выставочный центр через сервис Helsi.me.

Как проинформировал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, киевляне могут записаться на массовую вакцинацию от COVID-19, и не тратить время в живой очереди.

Чтобы записаться на прививку против COVID-19, нужно зайти по прямой ссылке на сайт сервиса Helsi.me и выбрать день и время вакцинации. Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении, которое нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении «Дія».

СЭО сервиса Helsi.me Евгений Донец предупредил, что на этой неделе запись на вакцинацию от коронавируса через этот сервис доступна только для киевлян.

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«Однако мы надеемся, что скоро такая возможность появится и у жителей других городов», - добавил он.

Также Донец рассказал, что данные о проведенной вакцинации будут отображаться в бесплатном приложении Helsi и в электронном кабинете пользователя на сайте. Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также будет поступать в приложение. Приложение helsi.me можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург призвала киевлян, которые зарегистрированы в системе, убедиться, что в электронном кабинете указан номер мобильного телефона, а также в том, что он является актуальным.

Кроме того, Гинзбург напомнила, что, планируя посещение центра вакцинации, следует позаботиться о декларации с врачом, ведь ее отсутствие в 3-4 раза замедляет процесс вакцинации, создает серьезные неудобства и собственно вакцинированному, и тем, кто стоит в очереди, и врачам.

Поворозник заверил, что киевские власти пытаются создать максимально удобные условия для вакцинации горожан.

«В Выставочном центре отработана оптимальная логистика в соответствии со стандартами ВОЗ для желающих привиться. И сегодня одна из основных задач - это сократить время ожидания на вакцинацию в очередях, а более оптимально, чтобы их вообще не было. Так, один из инструментов, который поможет избежать образования очередей - это запись на вакцинацию на конкретное время. Такую возможность горожанам дает сервис Helsi.me. Записаться на вакцинацию сможет каждый, кто хочет сделать прививку в Центре вакцинации. На следующей неделе такая возможность будет доступна для тех, кто уже подписал декларацию с семейным врачом», - отметил Поворозник.

Напоминается, что для киевлян старше 18 лет, прививки против COVID-19 проводятся каждые выходные в Международном выставочном центре (просп. Броварской, 15, корпус 4, вход 4-А, ст. Метро «Левобережная»). Вакцинация бесплатная. Также для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом в рамках реформы первичного звена здравоохранения.

Сервис Helsi.me - это сервис записи на медицинские услуги и безопасного хранения медицинских данных. Пациентам сервис позволяет быстро и удобно записываться на прием к врачу, на диагностику, анализы, вакцинацию и заказывать медикаменты. Больницам - участвовать в реформе здравоохранения и упорядочить работу клиники. Через сайт и приложение Helsi.me ежемесячно записывают на прием более 2,5 млн пациентов. Системой пользуются более 1,3 тыс. учреждений здравоохранения и 49 тыс. врачей со всей Украины.

Вакцинация от коронавируса в Киеве

Центр вакцинации против COVID-19 открылся в столице 29 мая.

5 июня возле центра с утра выстроилась очередь на вакцинацию. Очередь люди занимали с 5-6 утра, стояли под палящим солнцем, некоторые киевляне принесли с собой раскладные стульчики.

Власти запланировали, что желающие вакцинироваться должны образовать две очереди: из тех, кто получил смс-сообщение с приглашением, и из тех, кто зарегистрировался на портале или в приложении «Дія», но не получил ответа (живая очередь). Однако, как сообщили журналисты, всех отправляли в одну очередь, из-за чего некоторые люди, которые получили приглашение, просто уходили домой.

Также центры вакцинации уже работают в Одессе, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Верхних Плавнях.

В Минздраве заявили, что в выходные дни 12-13 июня в 13 городах и Киеве будут работать более 30 центров массовой вакцинации.

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Автор: Виктория Токарева