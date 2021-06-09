Вакцину из этой партии используют для вакцинации людей из 1-3 этапов вакцинации.

В Украину доставили новую партию противокоронавирусной вакцины Comirnaty (производство Pfizer-BioNTech) – более 66 тысяч доз.

Как сообщает Минздрав, вакцину закупают за государственный счет через международное агентство Crown Agents.

Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации.

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Какие вакцины от коронавируса есть в Украине

Как пояснили в министерстве здравоохранения, вакцина Comirnaty - это мРНК-вакцина против COVID-19, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Ее эффективность составляет 95%.

Украина уже получила 234 тысячи доз этого препарата, закупленного за государственные средства. Кроме того, 707 850 доз Comirnaty / Pfizer получено за счет доноров в рамках инициативы COVAX. Еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Кроме препарата от Pfizer, Украина получила полмиллиона доз вакцины AstraZeneca / Covishield, 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцины AstraZeneca итальянского производства и 1 713 316 доз китайской вакцины CoronaVac / Sinovac.

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Автор: Дмитрий Захаров