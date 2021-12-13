Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Одесской и Волынской областях.

За прошедшие сутки, 12 декабря, в Украине зафиксировали 4 073 новых больных коронавирусом. Среди них - 377 детей и 37 медицинских работников. В больницы госпитализировали 1 456 человек со средним или тяжелым течением COVID-19. Умерли - 188 украинцев. Зато выздоровели - 9 966 больных.

Об этом свидетельствуют последние данные Минздрава.

Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных. Количество выздоровевших за сутки значительно превышает число новых случаев заражения.

Читайте такжеВ Украине стала шире "оранжевая" зона карантинаБольше всего новых случаев обнаружили в Киеве (570), а также В Одесской (394), Волынской (310) и Днепропетровской (283) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 563 165 человек; выздоровели - 3 205 879 человек; летальных исходов - 91 215.

Тест на коронавирус в Украине

Темпы тестирования граждан на коронавирус в выходные дни довольно низкие. В частности вчера в Украине провели всего 29 677 тестов на коронавирус, в частности методом ПЦР-11 639, методом ИФА – 2 882 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 156.

Коронавирус в Киеве: данные на 13 декабря 2021

В Киеве за минувшие сутки, 12 декабря, COVID-19 выявили у 570 жителей, 19 больных умерли от осложнений болезни. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Так, в числе новых заболевших: 332 женщины и 212 мужчин, а также 26 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (149), Подольском (81) и в Оболонском (68).

В медицинские учреждения в течение суток госпитализировали 43 больных COVID-19 и 78 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

По информации Кличко, 12 декабря умерли 10 женщин от 63 до 89 лет и 9 мужчин от 30 до 84 лет.

В целом на сегодня в Киеве 313 тыс. 705 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19. Преодолели болезнь в целом 286 тыс. 030 человек. Умер 7 тыс. 881 человек.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса более 53 тысяч человек. Из которых первую дозу получил 16 551 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 36 740 человек.

Еще днем ранее количество привитых за сутки составляла более 83 тысяч.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 131 445 человек. Из них получили первую дозу - 14 131 443 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 457 651.

В общем количестве в стране проведено 26 589 094 прививки.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Екатерина Гирнык