За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 3 553 817 людей.

По состоянию на утро, 11 декабря, в Украине подтвердили еще 10 133 новых случаев коронавируса. Из них детей – 991, медработников – 199.

Об этом говорится в данных Минздрава в Telegram.

Больше всего случаев подтвердили в Киеве (1203) и Одесской области (697).

В пятницу с осложнениями COVID-19 в больницы госпитализировали 2 307 человек; 446 больных умерли, в то же время 25 861 человек выздоровел.

За все время пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 3 553 817 человек, из них 3 184 287 выздоровели, а 90 789 умерли.

Вакцинация в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 14 087 749 человек, из них получили первую дозу – 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 364 798 людей. Всего проведено 26 452 547 прививок.

Читайте такжеСемейный врач заболел или уволился: в НСЗУ рассказали украинцам, куда обращаться за помощью168 359 человек были вакцинированы против COVID-19.

Первую дозу получили 55 798 человек, полностью иммунизированные – 112 561 человек.

Прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине

Эксперты KSE отмечают, что третья волна пандемии коронавируса в Украине уже выходит из своего пика. Стабилизация эпидемиологических показателей, вроде спада заболеваемости, является тому подтверждением.

По прогнозу председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, следующая волна заболеваемости COVID-19 ожидается в конце зимы – начале весны.

По состоянию на 10 декабря показатели "желтой" зоны эпидемической опасности имели 13 регионов Украины, в частности, столица.

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Автор: Яна Ставская