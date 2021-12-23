Новый вариант штамма коронавируса зафиксировали в семи регионах.

В Украине обнаружен новый вариант штамма коронавируса COVID-19 "Дельта", который активно распространяется в России и характеризуется высокой смертностью.

Об этом сообщили в Институте молекулярной биологии и генетики НАНУ.

Там отметили, что Центр общественного здоровья МОЗ Украины предоставил для исследования 74 образца, которые взяли у больных из девяти регионов Украины с 18 ноября по 1 декабря.

С помощью секвенирования было установлено, что все 100% образцов являются вариантами штамма "Дельта".

"Ученые детектировали 12 различных вариантов штамма "Дельта", однако их спектр отличается от тех, которые были распространены в ноябре. В частности, обнаружен новый для Украины вариант "Дельта"-штамма AY.122, который сейчас активно распространяется в России и сказывается тяжелым течением болезни, высокой контагиозностью (скоростью инфицирования) и высокой смертностью", – отмечают ученые.

Исследователи детектировали AY.122 в образцах из семи регионов.

"Высокий уровень смертности в Украине по сравнению с уровнем смертности в странах Западной Европы и США, может быть связан с особенностями штаммов "Дельты", которые циркулируют на наших просторах, в частности, и варианта AY.122", – считают ученые.

Читайте такжеВ Украине впервые подтвердили новый штамм коронавируса "Омикрон" (видео)В указанных образцах штамм "Омикрон" не обнаружен.

"По данным врачей из разных стран мира, "Омикрон" вызывает легкое течение коронавирусной болезни, впрочем, не факт, что новый штамм способен быстро вытеснить такой реактивный вариант "Дельта"-штамма, как например, AY.122", – отметили ученые.

Ученые Института молекулярной биологии и генетики проводят исследования мутаций коронавируса по заказу Совета национальной безопасности и обороны с февраля 2021 года.

Ранее стало известно, что в Великобритании нашли новую версию штамма коронавирус "Дельта" – ее называют штамм AY 4.2 или "Дельта плюс". Мутацию коронавируса считают еще заразнее. Новый штамм COVID-19 уже нашли в России.

В начале октября глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что в государстве 95% всех выявленных случаев заражения приходились на штамм "Дельта".

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