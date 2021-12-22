Нынешняя, четвертая волна, сейчас идет на спад.

Следующая волна COVID-19 в Украину может прийти 10-15 февраля.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, находясь с рабочим визитом на Прикарпатье.

"Четвертая волна, которая есть, идет на спад. И мы это отслеживаем. Мы прогнозируем, что следующая волна может быть 10-15 февраля. Но это зависит от вакцинации", - сказал он.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказывал, что новый пик коронавируса в Украине ожидается в конце зимы - начале весны.

Читайте такжеСколько денег Украина потратила на борьбу с COVID-19 в 2021 году: данные МинфинаКак сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки, 21 декабря, зафиксировано 6 тыс. 363 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 2 тыс. 241 человек, зафиксирован 301 летальный случай.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 млн 623 тыс. 079 человек, выздоровели - 3 млн 376 тыс. 899, умерли - 93 тыс. 909.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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