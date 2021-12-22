Некоторым гражданам смогут уколоть еще одну прививку от COVID-19 минимум через шесть месяцев после получения второй дозы.

В Украине вводят ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, они смогут получить ее по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы.

"Такое решение Министерство здравоохранения утвердило своим приказом 2849. При разработке приказа учитывались соответствующие рекомендации ВОЗ и официальная позиция Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики", – объяснили в Минздраве.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, как получить третью дозу вакцины от COVID-19Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.

Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

Напомним, 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении в Украине бустерной вакцинации.

Согласно приказу, получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 рекомендовано: людям с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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