Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

На сегодня показатели распространения COVID-19 в 13 областях Украины отвечают "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Это Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону эпидбезопасности.

В Украине за сутки обнаружили 16 362 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1553 ребенка и 431 медработник. Также за сутки были госпитализированы 3526 человек; зафиксирован 241 летальный случай; выздоровели 4720 человек.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко