За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Одесской, Днепропетровской, Львовской областях.

В Украине за сутки обнаружили 16 362 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1553 ребенка и 431 медработник.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Тплеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3526 человек; зафиксирован 241 летальный случай; выздоровели 4720 человек.

Кроме этого, за сутки проведено тестирований – 106 869 (в частности методом ПЦР – 53 211, методом ИФА - 10 100); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 558.

За все время пандемии в Украине

заболели - 2 514 005 человек;

выздоровели – 2 282 482;

летальных исходов - 58 081;

проведено ПЦР-тестирований - 13 164 600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 721 случай;

Винницкая область - 302 случая;

Волынская область - 395 случаев;

Днепропетровская область - 1345 случаев;

Донецкая область - 949 случаев;

Житомирская область - 550 случаев;

Закарпатская область - 149 случаев;

Запорожская область - 808 случаев;

Ивано-Франковская область – 381 случай;

Киевская область - 525 случаев;

Кировоградская область - 103 случая;

Луганская область - 658 случаев;

Львовская область - 1237 случаев;

Николаевская область - 342 случая;

Одесская область - 1418 случаев;

Полтавская область - 574 случая;

Ровенская область - 562 случая;

Сумская область - 845 случаев;

Тернопольская область - 614 случая;

Харьковская область - 1025 случаев;

Херсонская область - 716 случаев;

Хмельницкая область - 608 случаев;

Черкасская область - 582 случая;

Черновицкая область - 611 случаев;

Черниговская область - 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, вчера в Украине обнаружили 15 125 новых случаев COVID - 19, летальных исходов - 314.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая