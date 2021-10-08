В Украине за сутки обнаружили 16 362 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1553 ребенка и 431 медработник.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Тплеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3526 человек; зафиксирован 241 летальный случай; выздоровели 4720 человек.
Кроме этого, за сутки проведено тестирований – 106 869 (в частности методом ПЦР – 53 211, методом ИФА - 10 100); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 558.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 514 005 человек;
- выздоровели – 2 282 482;
- летальных исходов - 58 081;
- проведено ПЦР-тестирований - 13 164 600.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 721 случай;
Винницкая область - 302 случая;
Волынская область - 395 случаев;
Днепропетровская область - 1345 случаев;
Донецкая область - 949 случаев;
Житомирская область - 550 случаев;
Закарпатская область - 149 случаев;
Запорожская область - 808 случаев;
Ивано-Франковская область – 381 случай;
Киевская область - 525 случаев;
Кировоградская область - 103 случая;
Луганская область - 658 случаев;
Львовская область - 1237 случаев;
Николаевская область - 342 случая;
Одесская область - 1418 случаев;
Полтавская область - 574 случая;
Ровенская область - 562 случая;
Сумская область - 845 случаев;
Тернопольская область - 614 случая;
Харьковская область - 1025 случаев;
Херсонская область - 716 случаев;
Хмельницкая область - 608 случаев;
Черкасская область - 582 случая;
Черновицкая область - 611 случаев;
Черниговская область - 342 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, вчера в Украине обнаружили 15 125 новых случаев COVID - 19, летальных исходов - 314.
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